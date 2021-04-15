86 yaşında hayatını kaybeden eski Başbakan ve Meclis Başkanı Akbulut için ilk tören Meclis'te yapıldı.

Törene Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar, eski ve yeni milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ile Akbulut'un ailesi katıldı.

Erdoğan cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada, " Yıldırım Bey'in en büyük özelliği tevazu idi" dedi.

Eski Başbakan Yıldırım Akbulut, son yolculuğuna uğurlanıyor. https://t.co/S70LsVdmSk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 15, 2021

Törenin ardından top arabasına konulan Yıldırım Akbulut'un naaşı, dualar ve askeri bando eşliğinde uğurlandı. Yıldırım Akbulut, Meclis'teki törenin ardından Ahmet Hamdi Akseki Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı.

"Her siyasiye nasip olmayacak önemli görevlerde bulundu"

Cenaze töreninde konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Akbulut'un, uzun devlet ve siyaset hayatında, birçok önemli ve en üst düzeyde görevler ifa ettiğini, ülkeye değerli hizmetlerde bulunduğunu söyleyerek kendisine Allah'tan rahmet diledi.

Eski Başbakanlardan Yıldırım Akbulut için TBMM'de cenaze töreni düzenleniyor. https://t.co/dKNG0t93Wn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 15, 2021



