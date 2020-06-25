Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Psikoteknik test belgesi zorunluluğu başlıyor
[Fotoğraf: AA]
Toplu taşıma ve ticari yük taşımacılığında sürücüler için psikoteknik test belgesi zorunluluğu bu gece başlıyor. Belgesi olmayanlara bin 83 lira ceza kesilecek.
4 milyon ticari araç sürücüsünden 1,5 milyona yakını psikoteknik testten geçti. 74 bin 600 sürücü başarılı olamadı. Testi geçemeyenler trafikten men edildi. Yasağı delip trafiğe çıkanlara bin 83 lira ceza kesilecek.
"Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme Raporu"nda sürücülere 13 test uygulanıyor.
Psikoteknik test uygulamasıyla daha güvenli bir trafik amaçlanıyor.
Psikoteknik testinden geçemeyen sürücü 1 ay içinde il sağlık müdürlüklerine itiraz edebiliyor.
Etiketler: psikoteknik testSon Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 15:37
Son Haberler
- 15:55
- 15:58
- 15:45
- 15:37
- 15:28
Sıradaki Haber
Salgın sürecinde Türkiye kara gün dostu oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz