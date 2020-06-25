4 milyon ticari araç sürücüsünden 1,5 milyona yakını psikoteknik testten geçti. 74 bin 600 sürücü başarılı olamadı. Testi geçemeyenler trafikten men edildi. Yasağı delip trafiğe çıkanlara bin 83 lira ceza kesilecek.

"Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme Raporu"nda sürücülere 13 test uygulanıyor.

Psikoteknik test uygulamasıyla daha güvenli bir trafik amaçlanıyor.

Psikoteknik testinden geçemeyen sürücü 1 ay içinde il sağlık müdürlüklerine itiraz edebiliyor.