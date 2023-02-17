Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma 10:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Provokatif paylaşım yapan 713 hesap yöneticisi tespit edildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 713 hesap yöneticisi tespit edildiğini açıkladı. Adli işlem başlatılan 117 şüpheli gözaltına alınırken, 21'si tutuklandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), deprem sonrası sosyal medya platformlarında provokatif paylaşımlarda bulunan 713 hesap yöneticisi tespit edildiğini ve 117 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınan 21 kişinin ise tutuklandığı belirtildi.
Öte yandan yapılan çalışmalar sonrası; depremzedelere yardım etmek isteyen vatandaşları suistimal etmek amacıyla oluşturulmuş 76 adet internet sitesi, resmi kurumların adını kullanan 15 adet sosyal medya platformu hesabı ve 'deprem yardımı' teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 adet kripto varlık cüzdana adresi tespit edilerek gerekli işlemlerin yapıldığı duyuruldu.
Etiketler: Sosyal Medya Emniyet Genel Müdürlüğü Deprem
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