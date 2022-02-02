Milli Savunma Bakanlığı, PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak ve Suriye kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak için hava harekatı düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonu ve önemini TRT Haber’e anlatan Prof. Dr. Yalçın, vurulan bölgeler Derik, Sincar ve Karacak, teröristin kendini güvende hissettiği bölgeler olduğuna dikkati çekerek şunları söyledi:

"Türkiye'nin Kuzey Irak'ta uzun yıllar boyunca yaptığı sınır ötesi operasyonlarda kullandığı 51. Madde bu harekatta da kendisine yer buldu. Türkiye Suriye'nin kuzeyinde de terör örgütünün varlığını kendisinin toprak güvenliği için sorun teşkil ettiği ve buradan ülkeye saldırılar yapıldığı için, meşru müdafaa hakkını kullanıyor."

“Kış Kartalı Hava Harekatı” ile Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvaları yerle bir edildi. Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan harekatı @trthaber’de değerlendirdi. pic.twitter.com/eICjLHp3Id — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 2, 2022

Irak'ın kuzeyinde Kalkan Pençe hareketleri yaz boyunca devam ettiğini söyleyen Prof. Dr. Yalçın, "Şimdi de 'Kış Kartalı' ismi verilerek, kışın teröristlerin saklandığı yerlere operasyon yapılıyor. Bu operasyon, Türkiye'nin son zamanlardaki terörü kökünde yani sınır ötesinde vurma stratejisinin en güzel örneklerinden bir tanesi" dedi.

"Terörün beli kırılıyor"

Bakan Hulusi Akar, bu durumu savunmada kalmak yerine sürekli terörün üstüne binmek şeklinde ifade ediyor. Bu şekilde terörün beli kırılıyor.

2015-2016 yıllarından sonra Türkiye'de terörle mücadelede ciddi yol alındı. Fakat, sınır ötesinde vurulmaya başlandığından itibaren, terör örgütü kendini toparlayıp da Türkiye'ye saldıramadı.

İşaret edilen Derik, Sincar ve Karacak, teröristin kendini güvende hissettiği bölgelerdir. Bu bölgelerin vurulması terör örgütüne Suriye'nin kuzeyinde ve Irak'ta hiçbir hareket alanı tanınmadığının bir göstergesidir.