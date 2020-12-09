Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, katıldığı bir televizyon programının canlı yayın sırasında fenalaştı.

Stüdyoda baş dönmesi sonrası baygınlık geçiren Ceyhan hastaneye kaldırıldı.

Bakan Koca: Hocamızın genel durumu iyi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Ceyhan'ın sağlık durumu hakkında sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Bakan Koca, "Hocamızla görüştüm. Genel durumu iyi. Yakından takip ediyoruz. Hocamıza geçmiş olsun" mesajını paylaştı.