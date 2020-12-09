Haber Giriş: 9 Aralık 2020 Çarşamba 03:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında fenalaştı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, katıldığı canlı yayında fenalaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastaneye kaldırılan Ceyhan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, katıldığı bir televizyon programının canlı yayın sırasında fenalaştı.
Stüdyoda baş dönmesi sonrası baygınlık geçiren Ceyhan hastaneye kaldırıldı.
Bakan Koca: Hocamızın genel durumu iyi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Ceyhan'ın sağlık durumu hakkında sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.
Bakan Koca, "Hocamızla görüştüm. Genel durumu iyi. Yakından takip ediyoruz. Hocamıza geçmiş olsun" mesajını paylaştı.
Canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. Mehmet CEYHAN Hocamızla görüştüm. Genel durumu iyi. Yakından takip ediyoruz. Hocamıza geçmiş olsun.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 8, 2020
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