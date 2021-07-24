Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Kurban Bayramı’nda yaşanan sosyal hareketliliğin tedirginlik oluşturduğunu söyledi.

Koronavirüs vakalarının ortaya çıkmasında, kalabalıkta bir araya gelme, havasız mekanlarda bir araya gelme ve nüfusun yoğunlaşmasının en büyük etken olduğunu ifade eden İlhan, Kurban Bayramı'nda bazı vatandaşların memleketlerine gittiklerinde, tatil beldelerine gittiklerinde veya seyahat sırasında kalabalık konusunda koşullara uymadığını belirtti.

Vakaların arttığını ifade eden İlhan, "Baktığımız zaman bu ayın başında 4 bin 900’lere kadar düşen vakalar dün akşam itibariyle 11 bin civarını bulmuş durumda. Bir süre daha bu artış trendi yaşanacak gibi gözüküyor" dedi.

"Artış daha da yüksek olabilirdi"

Aşılama olmasaydı vaka artışlarının daha yüksek olabileceğine dikkati çeken İlhan, "Bu sürece baktığımızda, geçen sene ile bu zamanı kıyasladığımızda aslında artış daha da yüksek olabilirdi. Ama bu artışın önündeki en büyük engelin mevcutta iki doz aşılanmış vatandaşlarımızın olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Hedef nüfusun üçte birinden fazlasının iki doz aşısını olduğu bilgisini paylaşan İlhan, bunun hızlı bir şekilde artması gerektiğini belirtti.

"Daha lokal bazda aşıya teşvik sağlamak daha kolay olacaktır"

Aşılama oranının düşük olduğu yerlerde vaka artış hızının daha yüksek olduğuna dikkati çeken İlhan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan illerde aşılama oranlarının daha düşük olduğunu söyledi.

Bu illerde vaka artış hızının da daha yüksek olduğunun altını çizen İlhan, şunları söyledi:

"O zaman aşı ile vaka artışındaki bu ilişkiyi düşündüğümüzde bu bölgedeki vatandaşlarımıza bir an önce aşılama çağrısı yapmamız gerekiyor. Daha lokal bazda, daha mahalle bazında aşıya teşvik sağlamak daha kolay olacaktır.

Lokal bazda da baktığımız zaman açıkçası, o bölgenin aile hekimi, o bölgenin okulunun müdürü ve öğretmenleri, o bölgenin cami hocası, o bölgenin karakol jandarma gibi güvenlik merkezlerindeki amirler, muhtarlar o bölge içerisindeki teşviki sağlarsa vatandaşların daha etkili bir şekilde aşılamaya geleceğine inanıyorum.

Zira baktığımız zaman yerelde muhtardan başlayarak, muhtarın, okul müdürünün, aile hekiminin etkisi çok fazla. Herkes tanıdığı için onlara çok daha fazla güveniyorlar açıkçası. Böyle bir strateji de benimsenebilir belki."

"Genç nüfus arasında da aşı olmama konusunda bir yaklaşım söz konusu"

İlhan, aşılama oranı düşük olan bazı şehirlerde de genç nüfusun ağırlıklı olduğuna dikkati çekerek, "Genç nüfus arasında da aşı olmama konusunda bir yaklaşım söz konusu. Pek aşı olmak istemiyor genç nüfus. Burada da aslında hem arkadaş çevresinden edilen yanlış bilgiler hem sosyal medyadan edilen yanlış bilgiler ve maalesef aşı karşıtlığı yapan bazı hekim arkadaşlarımızın görüşleri burada etkili oluyor. Genelde kulaktan dolma ve şehir efsanesi iddialar söz konusu. Ama bakıldığı zaman iddialar ile bir kaynak ve yayınlanmış makale söz konusu değil." diye konuştu.