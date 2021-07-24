Çanakkale'deki feribot iskelelerine gelen sürücüler sabah saatlerinden itibaren Avrupa yakasına geçmek için feribot sırasına girdi. Zaman zaman il merkezindeki iskelede araç yoğunluğu oluştu.

Kayserili Ahmetpaşa Caddesi'nde bekleyen sürücüleri, polis ve özel güvenlik görevlileri gemiye yönlendiriyor.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, bu süreçte vatandaşların mağdur olmaması için arabalı vapur seferlerini doldur boşalt sistemiyle, tarifeye bağlı kalmadan yapıyor.

Yoğunluk nedeniyle, Gökçeada-Kabatepe hattında 3, Gelibolu-Lapseki ve Çanakkale-Eceabat güzergahlarında 7'şer, Geyikli-Bozcaada ve Gelibolu-Çardak hatlarında ise 2'şer olmak üzere 21 gemiyle hizmet veriliyor.

Anadolu Otoyolu'nda akıcı yoğunluk yaşanıyor

Dönüş yolundaki sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Sakarya ve Bolu kesiminde akıcı yoğunluk oluşturdu.

Otoyolun Arifiye ve Sapanca geçişlerinde akıcı yoğunluk yaşanırken, bölgede zaman zaman arıza yapan araçlar ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Güzergahta kontrollerini artıran Karayolları ve polis ekipleri, olumsuzluklara müdahale ederek ulaşımın aksamaması için çalışıyor.

Bolu

Otoyolun Bolu Dağı Tüneli ile Gerede Karadeniz Bağlantı Yolu'nda da tatillerini tamamlayıp dönüşe geçenler nedeniyle akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, zaman zaman meydana gelen hasarlı ve yaralanmalı trafik kazaları ile arıza yapan araçlar nedeniyle kısa süreli yoğunluk oluşuyor.

Kocaeli geçişinde trafik yoğun ve akıcı

TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Kocaeli geçişlerinde sabah erken saatlerinden itibaren İstanbul istikametinde yoğunluk oluştu.

Ulaşımda aksamalar yaşanmazken, bayram trafiğine girmek istemeyen sürücüler ise Kuzey Marmara Otoyolu’nu tercih ediyor.

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde de akıcı bir trafik yaşanıyor. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin karayollarında denetimleri sürüyor.

Kocaeli geçişinde her 10 kilometrede bir trafik ekibi, olası kazalara ve olumsuzluklara müdahalede bulunmak için hazır bekliyor.

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik

Geri dönüş yolunda vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahı 'kilit kavşak' Kırıkkale'de trafiğe takıldı.

Ankara-Samsun D-200 kara yolunda zaman zaman durma noktasına gelen araçlar güçlükle ilerleyebildi.