Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, bayram dolayısıyla bulunduğu memleketi Tekirdağ'da basın mensuplarının daveti üzerine halı sahada maça çıktı.

Çorlu'da spor tesisinde oynanan maçtan fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Şentop, "Basın Bayramı'nda Tekirdağ'da görev yapan gazeteci arkadaşlarımız ve protokol üyeleriyle Çorlu'da halı saha maçı yaptık. Dostluk kazandı. Bu vesileyle tüm basın çalışanlarımızın Basın Bayramı'nı kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.