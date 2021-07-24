Haber Giriş: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 14:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Meclis Başkanı Şentop basın mensuplarıyla maç yaptı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, memleketi Tekirdağ'da basın mensuplarıyla halı sahada maç yaptı. Şentop, gazetecilerin 24 Temmuz Basın Bayramını kutladı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, bayram dolayısıyla bulunduğu memleketi Tekirdağ'da basın mensuplarının daveti üzerine halı sahada maça çıktı.
Çorlu'da spor tesisinde oynanan maçtan fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Şentop, "Basın Bayramı'nda Tekirdağ'da görev yapan gazeteci arkadaşlarımız ve protokol üyeleriyle Çorlu'da halı saha maçı yaptık. Dostluk kazandı. Bu vesileyle tüm basın çalışanlarımızın Basın Bayramı'nı kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.
Etiketler: Mustafa Şentop
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