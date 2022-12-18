Necip Hablemitoğlu 28 Kasım 1954 yılında Ankara’da doğdu. 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. 1977-1978 yıllarında Dilde, Fikirde, İşte Birlik isimli aylık bir dergi yayımladı. Uzun yıllar çeşitli kuruluşlarda basın müşaviri olarak çalıştıktan sonra Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsünde yüksek lisans ve doktora yaptı.

20 yıl boyunca öğretim görevlisi olarak ders verdi

Çalışma alanına ilişkin çok sayıda kitap ve makalesi bulunan Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002 tarihine kadar Ankara Üniversitesi’nde yirmi yıl boyunca görev yaptı. Kendisi gibi öğretim üyesi olan Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu ile evliliğinden 2 kız çocuğu oldu.

Birleşmiş Milletler UNDP projesinde görev aldı

Türkiye dışındaki Türk topluluklarının yakın tarihi ile ilgili olarak çalışmalar yapan Hablemitoğlu, Orta Avrupa ve Balkanlar’da Türk eserleri, Türk azınlıkları ve Türk şehitlikleri konularında çalışmalar yürüttü. Bu çalışmaları çeşitli gazetelerde yayınlandı. 1995-1996 yılları arasında ‘Birleşmiş Milletler UNDP’ projesinde görev alarak Moldova’da Gagavuz Türklerinin Latin Alfabesine Geçişi ile ilgili danışmanlık hizmeti verdi.

‘Yüzbinlerin Sürgünü’ kitabında Kırımlı Türkler yer aldı

1974 yılında 2. Dünya Savaşı sırasında Sovyet Rusya tarafından Kırım Türklerinin kendi topraklarından zorunlu göç ettirilişini anlatan Yüzbinlerin Sürgünü isimli kitabı yayımlandı. Kitabında Sovyet Rusya’daki çalışma kamplarındaki hayat koşulların, gündelik hayatlarına, kamplardaki şartlarına ile dış dünyadaki olayların paralelliğine yer verdi.

Ailesi Bulgaristan’dan göçen Kırım Türklerindendi

Hablemitoğlu özellikle Türkiye dışında yaşayan Türk toplulukları ve Kırım Türkleri konusunda birçok makale yazdı. Ailesi Bulgaristan Büyük Oranköy’den Türkiye’ye göç etmiş Kırım Türklerinden olan Hablemitoğlu, Kırım Türklerinin Türkçü lideri İsmail Gaspıralı’ya ait tarihi belgelerden oluşan bir arşive de sahipti.

Birçok ülkede sayısız konferans verdi

Necip Hablemitoğlu Türkiye’de ve birçok ülkede sempozyum, panel gibi toplantılarda sayısız konferanslar verdi. Çeşitli televizyon ve radyo programlarına katılıp bu çalışmalarına Alman Vakıfları ve Bergama Dosyası adlı kitabında yer verdi.

Yazdığı kitap vefatından sonra bitirilememiş haliyle yayınlandı

Öldürüldüğü için tamamlayamadığı Köstebek adlı araştırma kitabında FETÖ örgütlenmesini yazdı. Yazdığı kitap, vefatından sonra bitirilememiş haliyle yayınlandı. Bu kitabında FETÖ mensuplarının yabancı devletler adına gönüllü casusluk yaptıklarını, devlet içindeki kritik kadroları tuttuğunu, silahlı örgüt halini almaya başladığı tespitini yaptı.

Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Dr. Necip Hablemitoğlu 18 Aralık 2002 tarihinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. 21 Aralık 2002’de cenazesi Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi. Cinayet sonrasında Hablemitoğlu’nun e-mailine ve telefonuna gelen tehdit telefonları emniyet mensuplarınca incelemeye alındı.

Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 73 kişi hakkında dava açıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 14 Temmuz 2016 yılında Fetullah Gülen’in de arasında bulunduğu 73 kişi hakkında silahlı terör örgütü kurarak, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya çalıştıkları gerekçesiyle dava açtı. İddianamede Hablemitoğlu cinayetindeki FETÖ izleri belirtildi.

Suikast ile ilgili delillerden yola çıkarak yeniden inceleme yapıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Hablemitoğlu dosyasını ölümünden 13 yıl sonra yeniden açtı ve yapılan suikast ile ilgili delillerden yola çıkarak yeniden inceleme yapacağını açıkladı. Katil zanlıları arasında değerlendirilen şüpheli Nuri Gökhan Bozkır adlı kişi Aralık 2019’da Ukrayna’da yakalandı. Türkiye’ye iadesiyle ilgili mahkeme süreci sonuçlanarak 26 Ocak 2022’de Türkiye’ye getirildi. 9 Haziran 2022’de Hablemitoğlu cinayeti soruşturmasında aralarında Ergenekon sanıkları emekli albaylar Levent Göktaş ve Fikret Emek’in de bulunduğu 9 emekli asker hakkında gözaltı kararı verildi. Göktaş, Bulgaristan’dayken Türkiye’nin talebi üzerine Interpol tarafından 2 Eylül 2022’de yakalandı.

Failleri belli oldu

Suikasttan 20 yıl sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı cinayetle ilgili iddianameyi tamamladı. İddianamede Fethullah Gülen, “FETÖ’nün Türkiye İmamı” olarak tanımlanan Mustafa Özcan, 2017 yılından beri “FETÖ mensubu bir kişiyi yurtdışına kaçırma” suçlamasıyla tutuklu Aydın Köstem ve “FETÖ üyeliği” ve “casusluk” suçlarından mahkum edilmiş Enver Altaylı, Hablemitoğlu’nu tasarlayarak öldürmeye azmettirmekle; firari emekli Albay Levent Göktaş şüpheli emekli yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ve emekli binbaşı Fikret Emek ise Hablemitoğlu’nu ‘tasarlayarak kasten öldürmekle suçlandı.