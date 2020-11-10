Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında en özel anmalardan birini İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü gerçekleştirdi.

Havacılık Şube Müdürlüğü helikopteri, bu özel günde özel bir görev için havalandı.

Yeşilköy'den havalanan polis helikopteri Dolmabahçe Sarayı üzerine gitti. Saat 09.05'i gösterdiğinde helikopter 2 dakika boyunca Dolmabahçe Sarayı üzerinde hareketsiz durdu.

Vatandaşların da ilgiyle izlediği anmanın ardından polis helikopteri, Dolmabahçe üzerinden ayrıldı.