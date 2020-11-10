Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında tüm Türkiye'de saygı ve özlemle anıldı.

Bakanlar da Atatürk'ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter adresi üzerinden yayımladığı mesajda, "Ebediyete irtihalinin 82. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle yad ediyorum. Aziz hatırası ve miras bıraktığı Cumhuriyet ilelebet yaşayacaktır." ifadelerini kullandı.

Ebediyete irtihalinin 82. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle yad ediyorum.

Aziz hatırası ve miras bıraktığı Cumhuriyet ilelebet yaşayacaktır. pic.twitter.com/O8v62gP9Fw — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) November 10, 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İstiklal mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 82. yılında rahmet ve saygıyla anıyoruz. Ruhu şad olsun." dedi.

İstiklal mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 82. yılında rahmet ve saygıyla anıyoruz. Ruhu şad olsun.#10Kasım#GaziMustafaKemalAtatürk pic.twitter.com/juFEafWZBZ — Murat KURUM (@murat_kurum) November 10, 2020

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kurduğun cumhuriyeti daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ruhun şad olsun Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Rahmet ve saygıyla anıyoruz." paylaşımını yaptı.

Kurduğun cumhuriyeti daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Ruhun şad olsun Gazi Mustafa Kemal Atatürk.

Rahmet ve saygıyla anıyoruz. #10Kasım pic.twitter.com/FjBvhdRChU — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 10, 2020

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Esaret nedir bilmeyen büyük milletimizin dünyaya ilham olmuş Başkomutanı; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle anıyorum."

Esaret nedir bilmeyen büyük milletimizin dünyaya ilham olmuş Başkomutanı; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle anıyorum. pic.twitter.com/ERAyPCcY5f — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) November 10, 2020

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde saygı ve rahmetle yâd ediyorum." dedi.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde saygı ve rahmetle yâd ediyorum. #10Kasım pic.twitter.com/I1ryrSisIm — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) November 10, 2020

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 82. yıldönümünde rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 82. yıldönümünde rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. pic.twitter.com/eMfUULRcsb — Lütfi Elvan (@lutfielvan) November 10, 2020

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, "2200 yıldır devlet ve bayrak sahibi olan Aziz Milletimize, sonsuza uzanacak yeni bir bayrak, yeni bir devlet ve esasında yeni bir gelecek tarif eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 82. yılının idraki ve hüznü içindeyiz." paylaşımını yaptı.

2200 yıldır devlet ve bayrak sahibi olan Aziz Milletimize, sonsuza uzanacak yeni bir bayrak, yeni bir devlet ve esasında yeni bir gelecek tarif eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 82. yılının idraki ve hüznü içindeyiz...#10Kasımhttps://t.co/50emi9zfJ2 — Süleyman Soylu | Maske Mesafe Temizlik (@suleymansoylu) November 10, 2020

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter adresi üzerinden videolu bir paylaşım yaptı. Ersoy, "Cumhuriyetimizin kurucusu, Kurtuluş Savaşımızın muzaffer komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihal edişinin yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da paylaştığı fotoğraf ile Atatürk'ü andı. Paylaşımında "Başöğretmenimize saygı ve minnetle..." ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün yayınladığı mesajda, "Milletimizin yetiştirdiği büyük liderlerden biri de her zaman ilham kaynağımız olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Atatürk, en umutsuz zamanlarda ülkenin ve milletin içinde bulunduğu olanaksızlıklara boyun eğmemiş, cesareti ve kararlılığı ile asil milletimizi Milli Mücadele sonunda zafere ulaştırmış ve şanlı tarihimizin altın sayfalarında müstesna bir yer edinmiştir." demişti.

Milli Savunma Bakanlığının da hesabından yapılan paylaşımda, "Vefatının 82’nci yıl dönümünde Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Daima Kalbimizdesin..." denildi.

Vefatının 82’nci yıl dönümünde Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.



Daima Kalbimizdesin... #10Kasım#GaziMustafaKemalAtatürk pic.twitter.com/vvwxMCLat6 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 10, 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 82 yıl önce bugün kaybettik. Cumhuriyetimizin her kuşağı, onun öncülük ettiği Milli Mücadeleden ilham aldı. Dayanışma ve beraberlik ruhuna ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde onu saygıyla anıyoruz." paylaşımını yaptı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 82 yıl önce bugün kaybettik. Cumhuriyetimizin her kuşağı, onun öncülük ettiği Milli Mücadeleden ilham aldı. Dayanışma ve beraberlik ruhuna ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde onu saygıyla anıyoruz. pic.twitter.com/qiwS01sOFI — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 10, 2020

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Twitter adresi üzerinden "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz." mesajı paylaşıldı. Bakan Varank, paylaşımı "Retweet"ledi.

Cumhuriyetimizin kurucusu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.#10Kasım pic.twitter.com/DXTbpHGBgz — Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (@TCSanayi) November 10, 2020

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anıtkabir ziyaretine ilişkin fotoğrafları paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikalinin 82. yıl dönümünde de hayırla, duayla, özlemle andık. Gösterdiği hedefler doğrultusunda ülkemiz ve milletimiz için gayretle çalışmaya devam edeceğiz."

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi #MustafaKemalAtatürk’ü, ebediyete intikalinin 82. yıl dönümünde de hayırla, duayla, özlemle andık.



Gösterdiği hedefler doğrultusunda ülkemiz ve milletimiz için gayretle çalışmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/2kFPxjChOw — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) November 10, 2020

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ebediyete irtihalinin 82. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarına rahmet diliyor, aziz şehit ve gazilerimizi minnetle anıyorum." dedi.

Ebediyete irtihalinin 82. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarına rahmet diliyor, aziz şehit ve gazilerimizi minnetle anıyorum. #10Kasım pic.twitter.com/93CW9X5Lap — Ruhsar Pekcan (@pekcan) November 10, 2020

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bu toprakların her bir karışını gönülden sevmenin, her zorluğa göğüs germenin, birlik, beraberlik ve kardeşlik inancının mûrisi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle anıyoruz..."paylaşımını yaptı.