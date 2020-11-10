Hakkında İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince arama kaydı olan Bank Asya’nın kurucu ortaklarından olan Kamil Yavuz M., Ankara Çukurambar’da sahte kimlikle yakalanmıştı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu Kamil Yavuz M'nin, FETÖ'nün "Türkiye mütevelli heyeti"ndeki himmet ağının önemli isimlerinden ve Bank Asya'nın kurucu ortaklarından olduğu, hakkında FETÖ yöneticisi olduğuna dair çok sayıda beyan bulunduğu ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda yakalanan Bank Asya'nın kurucu ortaklarından Kamil Yavuz M.’nin ifadesinin ayrıntılarına @trthaber ulaştı. pic.twitter.com/Pb6P0AD1KV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 10, 2020

Yakalanmamak için kılık değiştirdi

Halen örgütün finansal yapılanması içinde yönetici pozisyonunda çalışmaya devam eden zanlının, bugüne kadar yakalanmamak için kılık değiştirdiği ve sık sık adres değişikliği yaptığı belirlenmişti.

556 bin liralık hesap hareketine "hatırlamıyorum" savunması

İstanbul'a götürülen Kamil Yavuz M.’nin ifadesinin ayrıntısına TRT Haber ulaştı. İtirafçı olmayan zanlı, FETÖ’yü terör örgütü olarak kabul etmedi. FETÖ mensuplarından kurban paralarını toplayıp örgüte gönderdiği iddia edilen zanlı Bank Asya’daki hesap hareketlerini hatırlamadığını öne sürdü. Kamil Yavuz M., 556 bin lirayı Bank Asya’ya yatırdığını gösteren hesap dokümanları için “Hatırlamıyorum” ifadesini kullandı.

Numarayı kabul etti, "ByLock'u ben indirmedim" dedi

ByLock yüklü telefon numarasını kabul eden zanlı programı kendisinin yüklemediğini öne sürdü yine "hatırlamıyorum" dedi.

Sorgusu tamamlanan Kamil Yavuz M. adliyeye sevk edildi.

[Soruşturma dosyasına giren Kamil Yavuz M.'nin fotoğrafı. ]

Soruşturma dosyasında kapatılan Kamil Yavuz M.’nin kapatılan FETÖ okulları önünde çekilmiş fotoğrafları da yer alıyor. Kamil Yavuz M.’nin bu okullardan topladığı paraları örgüte aktardığı iddia ediliyor.

[Soruşturma dosyasına giren Kamil Yavuz M.'nin (gözlüklü olan) fotoğrafı. ]

İzmir'de etkin pişmanlıktan faydalanan bir şüphelinin ifadesinde Kamil Yavuz M. hakkında "FETÖ'nün himmet paralarını legal hale getiren kişidir" dediği öğrenildi.