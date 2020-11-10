Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından Atatürk'ü Anma Töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Bin yıldır bu toprakları vatanımız olarak muhafaza etmek için kan dökmüş tüm kahramanlarımıza Rabbimden rahmet diliyorum.

"Ülkemizi cihanşümul hedefleriyle buluşturduk"

Kendilerini devletin sahibi, Batı'nın kölesi olarak gören vesayetçi anlayışla çarpışa çarpışa ülkemizi cihanşümul hedefleriyle buluşturduk. Ülkemizin imkanlarını küçük bir azınlığın hevesleri ve çıkarları yerine milletin ihtiyaçları için seferber ettik. Bu tarihi mücadele elbette kolay olmadı. Yıllarca bu ülkeyi bir avuç elit eliyle adeta babalarının malı gibi kullanmaya alışmış olanlar, her yolu deneyerek üzerimize geldiler. Kin ve nefretle dolu taraftarlar bulmakta zorlanmadılar. Türkiye'nin son 18 yılda yaşadıklarına bir de bu gözle bakmak gerekir. Ülkemize yönelik sabotajların gerisinde hep bu tablo vardır. Türkiye bir asır önce başlattığı İstiklal Harbi'ni yeniden ve daha güçlü sürdürdüğü için böylesine derin ve alçakça kuşatmaya maruz kaldı.

"Gece gündüz demeden çalıştık"

Allah şahittir ki, 'Ezan susmayacak, bayrak inmeyecek, millet bölünmeyecek, vatan parçalanmayacak, ülkemiz büyüyecek, devletimiz güçlenecek' derken hep samimiydik. Milletimize verdiğimiz her sözü yürekten inanarak ifade ettik. Gece gündüz demeden çalıştık, çabaladık.

"Ekonomide dünyanın ilk 10'una girmeyi başaracağız"

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının notlarının objektif kriterlere göre verildiğini söyleyebilecek kimse çıkamaz. Israrla ekonomimizi kötüleyenlerin gayesinin üzüm yemek değil bağcıyı dövmek olduğunu anlamak için çok derin teknik analizlere gerek yoktur. Böyle bir iklimde, ekonomide yaşadıklarımızın kendi mecrasının ürünü olduğunu kim iddia edebilir? Türkiye'yi faiz, kur, enflasyon prangasıyla modern kapitülasyonlara mahkum etmek isteyenlere karşı tarihi bir mücadele veriyoruz. IMF'ye olan borcumuzu bitirdik. Rabbim bunların (IMF) eline bizleri düşürmesin. Ekonomide dünyanın ilk 10'una girmeyi başaracağız. Bunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e en büyük armağan olacağına inanıyorum.

Bir kez daha Gazi Mustafa Kemal'i rahmetle yad ediyorum.