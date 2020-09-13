Haber Giriş: Kaynak: AA
Polatlı'daki tarım işçilerinin ihtiyaçları karşılanacak
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Ankara'nın Polatlı ilçesinde toz fırtınasından etkilenen mevsimlik tarım işçilerinin ihtiyaçlarının karşılanacağını söyledi.
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Polatlı Kaymakamlığında oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezi'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
İnce, toz fırtınasının ardından bakanlık, kaymakamlık, belediye, Kızılay ve jandarma ile çalışmalara başladıklarını söyledi.
Toz fırtınasından etkilenen mevsimlik tarım işçilerinin ihtiyaçlarının karşılanacağını ve çadırların dağıtılacağını belirten İnce sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ayrıca 1000 battaniye dağıtılacak. Belediyelerimiz, kaymakamlığımızın koordinasyonunda akşam yemeklerini dağıttı. Beklenmedik bir afet olayıydı. Devletimizin imkanlarıyla en kısa sürede bu yaralar sarılacak."
Etiketler: toz fırtınası Polatlı muhterem ince ankaraSon Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 01:05
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