İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Polatlı Kaymakamlığında oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezi'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İnce, toz fırtınasının ardından bakanlık, kaymakamlık, belediye, Kızılay ve jandarma ile çalışmalara başladıklarını söyledi.

Toz fırtınasından etkilenen mevsimlik tarım işçilerinin ihtiyaçlarının karşılanacağını ve çadırların dağıtılacağını belirten İnce sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıca 1000 battaniye dağıtılacak. Belediyelerimiz, kaymakamlığımızın koordinasyonunda akşam yemeklerini dağıttı. Beklenmedik bir afet olayıydı. Devletimizin imkanlarıyla en kısa sürede bu yaralar sarılacak."