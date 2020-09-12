Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri TRT Haber'e anlattı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Türk mühendisliği bunu başarmıştır"

"Su temin projesi çok komplike bir iş ama Türk mühendisliği bunu başarmıştır. Ekiplerden öğrendiğimiz kadarıyla Amerika'dan bile benzer projelerin farklı yerlerde uygulanması için gelip bu projeyi gören ekipler varmış. Asrın projesi ve dünyada bir ilk."

[Su temin projesi] KKTC Başbakanı Tatar: Çok komplike bir iş ama Türk mühendisliği bunu başarmıştır. Ekiplerden öğrendiğimiz kadarıyla Amerika'dan bile benzer projelerin farklı yerlerde uygulanması için gelip bu projeyi gören ekipler varmış. Asrın projesi ve dünyada bir ilk. pic.twitter.com/GB2Ls5iSVH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 12, 2020

"Uluslararası hukuka, deniz hukukuna, adalete, vicdana baktığımızda hep söylüyoruz bu bölgede hem kıta olarak hem de Doğu Akdeniz'e sahil şeridi olarak hakimiyet Türkiye Cumhuriyetindedir."

[Su temin projesi] KKTC Başbakanı Tatar: Çok komplike bir iş ama Türk mühendisliği bunu başarmıştır. Ekiplerden öğrendiğimiz kadarıyla Amerika'dan bile benzer projelerin farklı yerlerde uygulanması için gelip bu projeyi gören ekipler varmış. Asrın projesi ve dünyada bir ilk. pic.twitter.com/GB2Ls5iSVH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 12, 2020

"Kıbrıs Türk halkı Türkiye'nin garantörlüğünden asla vazgeçmez."

KKTC Başbakanı Ersin Tatar: Kıbrıs Türk halkı Türkiye'nin garantörlüğünden asla vazgeçmez.https://t.co/nWFZaGoSJO pic.twitter.com/gfZZhu55Cp — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 12, 2020

"46 yılda Maraş hayalet şehir haline gelmiştir. Bizim hükümetimiz ilk gününden bugüne bunu gündeme getirmiştir. Altyapısı yapılmıştır, hukuki düzenlemeleri de hazırdır."