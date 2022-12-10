Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi 09:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
PKK/YPG'ye 'üst düzey' darbe
Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristlerden birinin, PKK/YPG'nin sözde Afrin Kurtuluş Güçleri'nin lider kadrosunda bulunan Fehmi Muhammed olduğu tespit edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin örgütün sözde Afrin Kurtuluş Güçleri'nin lider kadrosunda bulunan Fehmi Muhammed olduğunu açıkladı.
Açıklamada, nerede olursa olsun terör örgütü PKK/YPG ile mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulandı.
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