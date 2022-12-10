Yapılan yasal değişiklikle, tütün ve alkol kaçakçılığına karşı tedbirler sertleştirildi.

Ürün İzleme Sistemi'ne müdahale edenlere 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlar, 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

Tütün, tütün mamulleri ve alkollü içecekler piyasasında üreticilerden artık 50 milyon liraya kadar teminat alınacak.

Telefonların pasife alınma süresi 1 yıla düşürüldü

Bunun yanısıra kullanılmayan telefonlara ilişkin de bazı düzenlemeler yapıldı.

Son sinyalin ardından elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almayan cihazların pasife alınma süresi 7 yıldan 1 yıla düşürüldü.