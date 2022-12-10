Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi 08:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tütün kaçakçılığına hapis cezası yürürlükte
[Fotograf: AA]
Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasası Kanunu'na değişiklik getiren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yetki belgesi almadan tütün ticareti yapanlara 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.
Yapılan yasal değişiklikle, tütün ve alkol kaçakçılığına karşı tedbirler sertleştirildi.
Ürün İzleme Sistemi'ne müdahale edenlere 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlar, 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.
Tütün, tütün mamulleri ve alkollü içecekler piyasasında üreticilerden artık 50 milyon liraya kadar teminat alınacak.
Telefonların pasife alınma süresi 1 yıla düşürüldü
Bunun yanısıra kullanılmayan telefonlara ilişkin de bazı düzenlemeler yapıldı.
Son sinyalin ardından elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almayan cihazların pasife alınma süresi 7 yıldan 1 yıla düşürüldü.
Etiketler: Kaçakçılık Telekomünikasyon Tütün
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