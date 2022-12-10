Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi 04:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Atama kararları Resmi Gazete'de
[Temsili fotoğraf: AA]
Bazı bakanlık, kurum ile kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda açık bulunan başmüfettişliğe Bora Dündar atandı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık bulunan müfettişliğe Ersoy Aksoy getirildi.
Adli Tıp Kurumu Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Halk Sağlığı üyeliğine Uzm. Dr. Ahmet Baran'ın ataması yapıldı.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan 13. Bölge Müdürlüğü'ne İbrahim Ersoy atandı.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç ise görevden alındı.
Etiketler: Resmi Gazete
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