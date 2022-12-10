Onlarca ülkeden alanında uzman 100'e yakın konuşmacı katıldı. Küresel sorunlar masaya yatırılarak çözüm önerileri arandı.

TRT World Forum 2022, "Geleceği Şekillendirmek: Belirsizlikler, Gerçekler ve Fırsatlar" temasıyla kapılarını açtı.

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen etkinliğin ilk günü, önemli isimlere ev sahipliği yaptı.

Açılışa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı katıldı.

Sobacı, tahıl krizindeki başarılı rolü sebebiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a içinde tahıl parçacıklarının bulunduğu bir hediye takdim etti.

Çok sayıda konuşmacı katıldı

Forum, dünya liderlerini de ağırladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Forum'a telekonferans yöntemiyle katıldı.

Dünya meselelerinin de tartışıldığı etkinlikte, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da bir konuşma yaptı.

Bakan Çavuşoğlu katılımcılara seslenecek

Hilton İstanbul Bomonti Otel'de düzenlenen etkinliğin ikinci gününde de önemli konular tartışılacak. Açılış konuşmasını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu saat 10.00'da yapacak.

Dev organizasyon, TRT World Forum Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak takip edilebilecek.