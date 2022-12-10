Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi 09:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği düzensiz göçmenler böyle kurtarıldı
Yunanistan tarafından geri itilen düzensiz göçmenleri Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. TRT Haber, düzensiz göçmenlerin denizdeki kurtarılma anına ait görüntülere ulaştı.
Muğla'nın Marmaris ilçesi Bozburun açıklarında Yunanistan’a ait Sahil Güvenlik botları, düzensiz göçmenleri lastik botla geri iterek ölüme terk etti.
Yunanistan'ın insanlık dışı tutumu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı İHA tarafından saniye saniye kaydedildi.
Ardından bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik ekipleri düzensiz göçmenleri kurtardı.
Milli Savunma Bakanlığı da bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
TRT Haber o düzensiz göçmenlerin denizdeki kurtarılma anı görüntülerine ulaştı. 37 düzensiz göçmen bota alınarak karaya çıkarıldı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik Yunanistan
Son Haberler
- 13:08
- 12:58
- 12:39
- 12:37
- 12:32
Sıradaki Haber
Moskova'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
Yükleniyor lütfen bekleyiniz