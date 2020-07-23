Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, PKK/YPG'li teröristlerin bu kez de Rasulayn'da yaşayan masum sivilleri hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Rasulayn şehir merkezindeki Halk Eğitim Merkezi önünde bombalı araç patlatan teröristler 1 masum sivili katlederken 14 sivili de yaraladı." ifadelerine yer verildi.