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PKK/YPG Rasulayn'da yine sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 14 yaralı
Terör örgütü PKK/YPG'li teröristler tarafından Rasulayn şehir merkezindeki Halk Eğitim Merkezi önünde bombalı araçla gerçekleştirilen saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 14 sivil de yaralandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, PKK/YPG'li teröristlerin bu kez de Rasulayn'da yaşayan masum sivilleri hedef aldığı belirtildi.
Açıklamada, "Rasulayn şehir merkezindeki Halk Eğitim Merkezi önünde bombalı araç patlatan teröristler 1 masum sivili katlederken 14 sivili de yaraladı." ifadelerine yer verildi.
PKK/YPG’li teröristler bu kez de Rasulayn’da yaşayan masum sivilleri hedef aldı. Rasulayn şehir merkezindeki Halk Eğitim Merkezi önünde bombalı araç patlatan teröristler 1 masum sivili katlederken 14 sivili de yaraladı. pic.twitter.com/WWbJn3ROWg— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 23, 2020
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