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Ayasofya'da görev alacak imam ve müezzinler açıklandı
[Fotoğraf: AA]
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'da görev alacak imam ve müezzinleri tanıttı.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
- 3 imam ve 5 müezzin arkadaşımızı inşallah Ayasofya Camii'ne atıyoruz, camimizi onlara emanet ediyoruz.
- Ayasofya'da görev alacak 3 imam: Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer, Bünyamin Topçuoğlu.
- Ayasofya'da görev alacak müezzinler: Mehmet Hadi Duran, İbrahim Çoban, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Rıdvan Akbaş.
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