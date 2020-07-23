Haber Giriş: Kaynak: AA
Libya'da mayın ve EYP'lerin imha çalışmaları sürüyor
[Fotoğraf: MSB]
Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Libya'da sivillerin yaşadıkları yerlere tuzaklanmış mayın ve el yapımı patlayıcıları imha çalışmaları sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Libya'daki çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. MSB'nin açıklamasında şunlara yer verildi:
"Bölgede bulunan TSK'nin kara, deniz ve hava komutanlıklarına bağlı, Mayın ve EYP Tespit ve İmha (METİ), Patlayıcı Madde Keşif ve İmha (PMKİ), Mayın Arama Köpeği (MAKÖ), Mühimmat İmha (EOD) ve Sualtı Savunma (SAS) Timlerinin Kullanım Usul ve Kabiliyetleri Eğitimi programı düzenlendi."
Darbeci Hafter’in Libya’da sivil yerleşim yerlerine tuzakladığı mayın/EYP’leri temizleme çalışmaları devam ediyor. Bölgede bulunan Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimize bağlı timlerimiz, Libya Ordusu’nda görevli patlayıcı arama ve imha timlerine eğitim verdi.https://t.co/MBqJdViQJW pic.twitter.com/t1auKfMsmt— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 23, 2020
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