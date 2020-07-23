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Zeytin Dalı bölgesinde bir PKK'lı terörist yakalandı
[Fotoğraf: MSB]
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde bir PKK/YPG'li teröristin yakalandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından, PKK/YPG'li teröristin yakalandığına dair bir açıklama yapıldı. Açıklamada, şunlara yer verildi:
"Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen bir PKK/YPG'li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı."
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