İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan programa göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YAŞ üyeleri saat 11.00'de Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalıyor.

https://t.co/nluTNySdg6 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 23, 2020

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarısına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu sözlere yer verdi:

"Aziz Atatürk, Yüksek Askeri Şura üyeleri olarak 2020 yılı toplantısı vesilesiyle huzurunda bulunuyoruz. Kurduğun ve bizlere emanet ettiğin Türkiye Cumhuriyeti'ni 2023 hedeflerine ulaştırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Suriye'den Libya'ya, Doğu Akdeniz'den terörle mücadeleye kadar farklı cephelerde elde ettiğimiz tarihi başarılar, ülkemizin gücünü ve ordumuzun yeteneklerini ortaya koymaktadır.

Yüksek disiplini, caydırıcılığı ve üstün kabiliyetleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri, kem gözlere karşı vatanımızın güvenliği ve bekasının teminatı olmayı sürdürmektedir. Bu düşüncelerle zatıalinizi ve kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, şura toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve TSK için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ruhun şad olsun."

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek Yüksek Askeri Şura Toplantısı saat 12.00'de başlayacak.