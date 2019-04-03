Güvenlik güçlerinin Türkiye'nin huzurunu ve güvenliğini bozmak isteyen terör örgütlerine yönelik operasyonları hız kesmiyor.

Mart ayında 45 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisizleştirilen teröristler arasında PKK elebaşılarından Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından olan Rıza Altun, PKK'nın sözde Dış İlişkiler Sorumlusu "Navdar" kod adlı Mikail Özdemir, PKK'nın sözde sözcüsü "Serhat Varto" kod isimli Emrullah Dursun ve sözde Kandil Bölgesi Sorumlusu "Sinan Sor" kod adlı Ali Aktaş da var.

Terörle mücadeleyi azim ve kararlılıkla sürdüren güvenlik güçleri, hem eleman hem de lojistik kayıp yaşatarak örgüte ağır darbe vurdu.

Kaynak: AA