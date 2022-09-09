Emniyet güçlerinin operasyonlarıyla büyük kayıp yaşayan terör örgütü PKK'nın mensupları, sosyal medyaya sızdı fakat orada da kaçamadılar.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmayla tespit edildiler. İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarla yakalandılar.

Sorgulanmaları ardından toplanan delil ve tespitlerle haklarında iddianame hazırlandı. 15 kişi için “silahlı terör örgütü üyeliği” ve “yardım ve propaganda” suçlarından değişen sürelerde hapis cezaları istendi.

İddianamede terör örgütünün çalışmalarına ilişkin tüm detaylara yer verildi.

Suça karışmış gençleri hedef aldılar

Savcılığın çalışmasına göre; terör örgütü PKK/KCK'nin sözde sivil savunma birlikleri yani YPS, içinde yeni bir yapılanmaya gitti. Örgütün sosyal medya ayağı kuruldu, anonim isimlerle hesaplar açıldı. Örgüt üyeleri bu hesapları kullanarak PKK propagandası yaptı.

Özellikle geçim sıkıntısı çeken, ailevi sıkıntıları olan ve suça karışmış genç yaştaki kişilerle irtibata geçildi. Alınan etkileşimler sonrası mesajlaşmalar başladı. Dağ kadrosuna katılmaları için ikna çalışmaları yapıldı.

Örgüt üyesi itiraf etti: Şahsın beynini yıkadım

Sosyal medya hesaplarını yöneten örgüt üyelerinden biri de ifadesinde bu durumu itiraf etti:

"Dilan Can isminde bir kız sürekli paylaşımlarımı Instagram sayfamdan beğenmeye başladı. Ben de bu şahsı PKK terör örgütünün dağ kadrosuna eleman olarak temin etmek için Instagram'dan kişisel mesaj attım. O da mesajıma karşılık verdi. Bu şahısla yaklaşık 20-25 gün PKK terör örgütünün ideolojik faaliyetleri ile ilgili olarak konuşma yaparak şahsın beynini yıkadım. Zaten bu şahsı ailesi zorla evlendirmek istiyordu. Kendisi de evden kaçmak için fırsat arıyordu. Bir gün bana mesaj attı, 'Ben en geç 1 haftaya evden kaçacağım' dedi. Ben de bu şahsı Münevver ve Serdar’a bildirdim."

Konuşmada adı geçen kadın dahil olmak üzere onlarca kişi dağ kadrosuna katıldı. Şimdi bu örgüt faaliyetleri içinde yer alan kişiler hakim karşısına çıkacakları günü bekliyor. Yargılama önümüzdeki günlerde başlayacak.