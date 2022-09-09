Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma 08:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 75 gözaltı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nevşehir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 75 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nevşehir’de yönettiği narkotik operasyonuyla ilgili Nevşehir Emniyet Müdürlüğünde açıklama yaptı.
Soylu, Nevşehir'deki uyuşturucu operasyonunda 87 kişiden 75'inin gözaltına alındığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nevşehir ve Mersin'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili açıklama yaptı. pic.twitter.com/rMqvqQwcYQ— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 9, 2022
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu Narkotik Uyuşturucu
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