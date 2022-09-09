Soylu, Nevşehir'deki uyuşturucu operasyonunda 87 kişiden 75'inin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nevşehir ve Mersin'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili açıklama yaptı. pic.twitter.com/rMqvqQwcYQ