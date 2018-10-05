  • 05 EKIM 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 6.16
    EURO 7.09
  • BIST 94102.89
    ALTIN 238.278
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » PKK'nın Belçika'daki gösterilerini düzenleyen zanlı tutuklandı

PKK'nın Belçika'daki gösterilerini düzenleyen zanlı tutuklandı

Belçika'da terör örgütü PKK tarafından düzenlenen Türkiye karşıtı sokak gösterilerini organize ettiği ileri sürülen zanlı Mersin'de yakalandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
PKKnın Belçikadaki gösterilerini düzenleyen zanlı tutuklandı

Terör örgütü PKK'nın Belçika'daki yapılanmasında yer aldığı iddia edilen Zerif Y.'nin Türkiye'ye girdiği belirlendi.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesindeki bir ikamete gittiği tespit edilen zanlı, MİT ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zerif Y., işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla tutuklandı.

Terör örgüt içerisinde "Zarife" ismini kullanan zanlının, Zeytin Dalı Harekatı başta olmak üzere sınır güvenliği için düzenlenen faaliyetleri "haksız göstermek" ve Türkiye karşıtlığı oluşturmak amacıyla Belçika'da sokak gösterileri organize ettiği bildirildi.

Zanlının ayrıca terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri ve örgütü simgeleyen bez parçalarının asıldığı toplantılarda birçok kez konuşmacı olarak yer aldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Belçika
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER