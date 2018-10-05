OHAL Komisyonu 36 bin başvuruyu karara bağladı

Olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen kamu görevinden çıkarma, öğrencilik bursunun kesilmesi, emekli güvenlik personelin rütbelerinin alınması ve kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları değerlendirip karara bağlayan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’na bugüne kadar 125 bin başvuru yapıldı.

Komisyon tarafından 36 bin başvuru karara bağlanırken, 89 bin başvurunun incelemesi ise devam ediyor.

Komisyon, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile bugüne kadar meslekten ihraç edilenler, kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin 36 bin başvuruyu sonuçlandırdı. Sonuçlandırılan başvuruların 2 bin 300’ü kabul edilirken, 33 bin 700’ü ise reddedildi.

60 gün içinde iptal davası açılabiliyor

Komisyon kararları tebliğ edilmek üzere kişilerin en son görev yaptığı kurumlara teslim ediliyor. Başvurusu kabul edilen kişilerin atama işlemi, ilgisine göre en son görev yapılan kurum ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılıyor.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun ret kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara 19. ve 20. idare mahkemelerine iptal davası açılabiliyor.

Başvurucular, "ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr" internet adresindeki "OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi" üzerinden müracaatlarının kabul ya da reddedildiğine yönelik bilgilere ulaşabiliyor.

Kaynak: TRT Haber