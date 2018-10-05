İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Meral Akşener' açıklaması: Valiliğe talimat verildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul'daki evinin önünde bir grup tarafından dün gece slogan atılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Soylu, "İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evininin önündeki nümayiş konusunda gerekli takibatın yapılması hususunda hemen İstanbul Valiliği talimatlandırılmıştır" dedi.

İstanbul Valiliği: Derhal tahkikat başlatıldı

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün akşam 23.30 sıralarında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konutunun önünde meydana gelen izinsiz gösteri ve protesto eylemine katılanlar hakkında adli mercilere intikal ettirilmek üzere Valilikçe derhal tahkikat başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sayın Genel Başkan'ın konut güvenlik tedbirlerinin kaldırılması yönündeki farklı tarihli iki talebine rağmen konut çevre güvenliğini sağlamakla görevli polis ekibi Valiliğimizce görevine devam ettirilmektedir. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ilimizin huzur ve sükununa yönelik her türlü eylem ve kişi hakkında yasaların verdiği görev ve yetkiler tereddütsüz yerine getirilecektir."

Kaynak: AA