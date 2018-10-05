Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerinin terör örgütlerine yönelik operasyonları aralıksız sürüyor.

Genelkurmay Başkanlığı'nın Twitter hesabından düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verildi.

Irak kuzeyi Zap bölgesine 05 Ekim 2018’de düzenlenen hava harekâtı neticesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı en az üç bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/T4FaAxu8Pk — TSK (@TSKGnkur) 5 Ekim 2018

Açıklamada şöyle denildi:

"Irak kuzeyi Zap bölgesine 05 Ekim 2018’de düzenlenen hava harekâtı neticesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı en az üç bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir."

Kaynak: TRT Haber