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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, Irak'ın kuzeyinde bulunan Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında silahlı en az üç bölücü teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Irakın kuzeyine hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerinin terör örgütlerine yönelik operasyonları aralıksız sürüyor.

Genelkurmay Başkanlığı'nın Twitter hesabından düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verildi.

 


 

Açıklamada şöyle denildi:

"Irak kuzeyi Zap bölgesine 05 Ekim 2018’de düzenlenen hava harekâtı neticesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı en az üç bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir."

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: Zap bölgesi, hava harekatı
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