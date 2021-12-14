Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 10:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
PKK'nın Amanoslar'da gizlediği 50 kilogram patlayıcı imha edildi
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de, Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'nın kullandığı sığınakta 50 kilogram patlayıcı ele geçirildi. Sığınak patlayıcı ile birlikte imha edildi.
Osmaniye'de, Jandarma Komutanlığı komando timlerinin, terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı "Eren Kış-2 Şehit Jandarma Onbaşı Mustafa Baltacı" operasyonu kapsamında, Amanos Dağları'nda arama faaliyetleri gerçekleştirildi.
Timlerin tespit ettiği bir sığınakta, terör örgütüne ait 50 kilogram patlayıcı bulundu.
İncelemenin ardından sığınak ve patlayıcı imha edildi.
Etiketler: Eren Operasyonları Komando Osmaniye PKK/KCK PKK/YPG Terör Örgütü
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