Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 08:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
43 ilde FETÖ soruşturması: 102 gözaltı kararı
[Fotoğraf: AA ]
Ankara merkezli 43 ilde yürütülen FETÖ soruşturmasında 64’ü daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi, 38’i özel sektör çalışanı olmak üzere 102 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM), FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucu, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasında örgüt sorumlusu olduğu tespit edilen 102 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 43 ilde şüphelilerin yakalanması için operasyonlar devam ediyor.
Etiketler: FETÖ Son Dakika
Sıradaki Haber
Bakan Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz