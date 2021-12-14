Bakan Çavuşoğlu'nun BAE makamlarıyla gerçekleştireceği ikili görüşmelerde, ikili ilişkiler muhtelif boyutlarıyla ele alınacak, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak.

Çavuşoğlu'nun, ziyaret sırasında ayrıca Dubai’de Türk iş insanlarıyla biraraya gelmesi ve Expo 2020 sergi alanındaki Türk pavilyonunu ziyaret etmesi bekleniyor.