Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 07:15Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bakan Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde
[Fotoğraf: DHA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'ne geldi.
Bakan Çavuşoğlu'nun BAE makamlarıyla gerçekleştireceği ikili görüşmelerde, ikili ilişkiler muhtelif boyutlarıyla ele alınacak, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak.
Çavuşoğlu'nun, ziyaret sırasında ayrıca Dubai’de Türk iş insanlarıyla biraraya gelmesi ve Expo 2020 sergi alanındaki Türk pavilyonunu ziyaret etmesi bekleniyor.
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