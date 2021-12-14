Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 09:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Barış Pınarı bölgesinde teröre ve teröristlere geçit vermiyor.
Huzur ve güven ortamını bozmak için bölgeye taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
Etiketler: Terörle Mücadele
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