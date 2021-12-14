Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Barış Pınarı bölgesinde teröre ve teröristlere geçit vermiyor.

Huzur ve güven ortamını bozmak için bölgeye taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.