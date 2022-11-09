Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri ve istihbarat birimleri, terör örgütü PKK ile mücadeleyi sosyal medyada da sürdürüyor.

PKK/KCK'nın sosyal medya ağına yönelik incelemeler kapsamında, terör örgütünün propagandası ve Türkiye'ye yönelik dezenformasyon faaliyetleri mercek altına alındı.

Bu kapsamda PKK'nın yönlendirmesiyle oluşturulan etiketlerle başlatılmış kampanyalara katılan, terör propagandası yapan, Türkiye karşıtı yalan içerikler üreten, örgütle ilişkili hesapların takip edilmesi çağrısında bulunan ve örgüt hesapları arasında koordinasyon sağlayan hesaplar belirlendi.

Şüphelinin gerçek kimliği tespit edildi

İncelemeler sonucunda sosyal medyada sahte isimlerle PKK propagandası yapan bazı hesap kullanıcılarının uyuşturucu ticaretinden suç kayıtlarının bulunduğu da ortaya çıkarıldı.

Sosyal medyada "@JIYANZAGROS_21" isimli hesabın, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" gibi suçlardan kaydı bulunan Zeliha Ertürk'e ait olduğu anlaşıldı.

Yasa dışı yollarla gittiği Hollanda'nın Amersfoort kentinde yaşadığı tespit edilen Ertürk'ün ve ailesinin terör ve uyuşturucu ticareti başta olmak üzere bazı suçlardan kaydının bulunduğu saptandı.

Oğlu ve kardeşlerinin uyuşturucudan kaydı bulunuyor

Zeliha Ertürk'ün oğlu Ramazan Kutlu'ya 2009'da "uyuşturucu ve uyarıcı madde ihraç etme" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildiği, Ertürk'ün kardeşi Mehmet Ertürk'ün ise 2008'de Mersin Limanı'ndaki operasyonda Hollanda'ya gönderilmek üzere ele geçirilen yaklaşık 52 kilogram eroinle ilgili tutuklandığı ve 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı tespit edildi.

Ayrıca, Zeliha Ertürk'ün, terör örgütü PKK üyeliğinden suç kaydı bulunan diğer kardeşi Bego Ertürk'ün 2003'te Atatürk Havalimanı'nda 204 bin 440 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyon kapsamında da "yurt dışından uyuşturucu hap ithal etmek" suçundan kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Zeliha Ertürk’ün diğer kardeşleri Aytaç ve Ayfer Ertürk'ün 3 yıl 4'er ay hapis cezasına mahkum edildiği de belirlendi.