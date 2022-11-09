Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba 16:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanlığı 40 ilçe müftüsü alacak
[Fotograf: AA]
Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında açık bulunan pozisyonlar için yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre 40 ilçe müftüsü alacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, şartları sağlayan adaylar, 14-25 Kasım'da "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" adresi üzerinden başvuru yapabilecek.
Ankara'da yapılacak yazılı sınavın tarihi, başvuruların tamamlanmasının ardından, sözlü sınav tarihi ise yazılı sınav sonuçlarının açıklanması ve sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra ilan edilecek.
Sınavda başarılı adayların yazılı ve sözlü sınavın her birinden en az 70 puan alması şartı aranacak.
Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı
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