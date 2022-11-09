Milli Kütüphane arşivinde yer alan "Ebedi Şefimiz Atatürk'ün İstanbul ve Ankara'daki Cenaze Töreni Albümü"nün yaklaşık 2 yıllık restorasyon süreci tamamlandı.

Milli Kütüphane Restorasyon ve Konservasyon laboratuvarında yürütülen çalışma kapsamında albümün cilt derisi ve ön kapak üzerindeki yazıları rötuşlandı, taşıyıcı sayfalar değiştirildi, fotoğraflar onarıldı.

Ata'nın son yolculuğuna ait 800 fotoğraftan oluşan albüm için Milli Kütüphane'nin internet sitesinde sanal sergi hazırlandı.

"Albümü önümüzdeki günlerde sanal sergi yapıp, internet sitesi üzerinden gezilebilir hale getireceğiz"

Çalışmayı anlatan Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yılında çok kıymetli bir albümü görünür hale getirmek istediklerini söyledi.

Yaklaşık 2 yıl albüm için restorasyon çalışması yaptıklarını anlatan Odabaş, şöyle konuştu:

"Bazı fotoğraflar yıpranmış, zarar görmüştü. 2 yılda albümün derisi onarıldı ve taşıyıcı kağıtlar değişti. Albümü önümüzdeki günlerde sanal sergi yapıp, internet sitesi üzerinden gezilebilir hale getireceğiz. Bu kıymetli albüm 10 Kasım 1938'de Anadolu Ajansı'nın Atatürk'ün ölüm haberiyle başlıyor ve daha sonrasında 16 Kasım'da Dolmabahçe Sarayı'nda katafalka konulması, 19 Kasım'da Yavuz zırhlısıyla İzmit'e, oradan Atatürk'ün yurt içinde gezilerinde kullandığı trenle Ankara'ya götürülmesi, 20 Kasım'da hem halk hem de devlet erkanı tarafından karşılanması, 21 Kasım'da da Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine nakledilmesine kadar geçen süreyi kapsayan bir albüm. Çok kıymetli bir albüm."

"Ebedi Şefimiz Atatürk'ün İstanbul ve Ankara'daki Cenaze Töreni Albümü", Türk halkının Ata'nın ölümüyle yaşadığı matem ile Türkiye'nin ve dünyanın farklı yerlerinden gelen kişilerce yapılan saygı geçişine ilişkin anları da tarihe not düşüyor.