Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tunuslu mevkidaşı Hamis el-Cihinavi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

#SONDAKİKA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Terör örgütlerinin hepsi bizim hedefimizdir, ortadan kaldırmakta kararlıyız. https://t.co/lwTsJunvHG pic.twitter.com/F1iMeAbErF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 24 Aralık 2018

"Terör örgütlerini ortadan kaldırmak konusunda çok kararlıyız"

Türkiye'nin 4 binden fazla DEAŞ teröristini öldürdüğünü söyleyen Çavuşoğlu, "Başka hiçbir ülke değil, Türkiye bunu tek başına yaptı. Suriye'de 3 bini aşkın, Irak'ta ise neredeyse bin DEAŞ'lı terörist Türk askerleri tarafından öldürüldü. Türkiye, her türlü terör örgütünü ve onların ideolojilerini ortadan kaldırmakta kararlıdır. Bu DEAŞ, PKK ya da FETÖ olsun, fark etmez." ifadesini kullandı.

Bazı ülkelerin terör örgütleri arasında "iyi-kötü" ayrımı yaptığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bizim için hiçbirinin diğerinden farkı yoktur, hepsi hedefimizdir. Türkiye'nin içinde ya da dışında, her neredeyseler terör örgütlerini ortadan kaldırmak konusunda çok kararlıyız." dedi.

"Netanyahu haddini aşıyor"

Bakan Çavuşoğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına ilişkin şunları söyledi:

"Netanyahu son günlerde çok huzursuz. Çünkü Suriye'yi bölemeyeceğini anladı. Netanyahu'nun son zamanlarda özellikle PKK terör örgütüne karşı büyük bir sempatisi var. Çünkü onlar aracılığıyla PKK/YPG aracılığıyla Suriye'yi bölmek istiyorlardı. Planları suya düşünce huzursuz olmaya başladı. Dikkat ederseniz sürekli, sözde Kürt kardeşlerimizin ismini kullanarak Cumhurbaşkanımıza iftiralar atmaya çalışıyor. Haddini de aşıyor."

#SONDAKİKA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: PKK ile Netanyahu'nun ortak özelliği ikisinin de bebek katili olması.https://t.co/lwTsJunvHG pic.twitter.com/7ymgbyGUHR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 24 Aralık 2018

Türkiye'nin, İsrail'in Irak dahil bölgeleri PKK ile bölmek için çaba içinde olduğunu gördüğünü vurgulayan Çavuşoğlu, "Fakat PKK ile Netanyahu'nun başka bir ortak özelliği var. En büyük özelliği, her ikisinin de bebek katili olmasıdır." diye konuştu.

"Suudi Arabistan'dan soruşturmaların neticelerini paylaşmasını bekliyoruz"

Çavuşoğlu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma süreci hakkındaki soruya Türkiye'deki soruşturmanın derinleşerek devam ettiği yanıtını verdi.

Bu konuyu Birleşmiş Milletler'e (BM) taşımak için bazı ülkelerle çalışmaların devam ettiğini söyleyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bunları yaparken, özellikle Suudi Arabistan'dan da Suudi Arabistan'da devam eden soruşturmaların neticelerini şeffaf bir şekilde bizimle ve dünya kamuoyuyla paylaşmasını bekliyoruz. Çünkü Cemal Kaşıkçı'yı öldürenler, cesedini parçalayanlar, daha sonra da parçaladıkları cesedi yok edenler, Suudi Arabistanlı. Bu talimatı verenler de Suudi Arabistan'dan. Henüz daha cesedi nereye gömdüklerini, ne yaptıklarını da bize bildirmediler."

Suudi Arabistan'ın, kendilerinin bahsettiği "yerel iş birlikçi"nin adını da Türkiye'ye bildirmediğini anlatan Çavuşoğlu, "Bu sorulara cevap verecek olanlar, şu anda Suudi Arabistan'da." dedi.

Kaynak: TRT Haber, AA