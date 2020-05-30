Sağlık Bakanlığınca belirlenen, yeni tip koronavirüs salgını sonrası normalleşme sürecinde personel servis araçlarında alınacak tedbirler doğrultusunda servis araçlarının içine Covid-19 ile ilgili uyulması gereken kurallar görünür bir şekilde asılacak. Şoför ve yolcuların bu kurallara uyması sağlanacak. Araçlarda giriş kapısının yanına el antiseptiği konulacak.

Alınacak önlemler şöyle sıralandı;

Şoförler için alınması gereken önlemler

-Servis şoförleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket etmeli ve aracın içinde mutlaka tıbbi maske kullanmalıdır.

-Maskeler nemlendiğinde değiştirilmelidir. Maskeler çıkarılırken lastiklerinden tutulmalı, maskelerin dış yüzeyine dokunulmamalı, yeni maske yine lastiklerinden tutularak takılmalıdır. Kullanılmış maskeler ağzı bağlı çöp torbasına atılmalıdır. Maske değiştirme söz konusu ise el antiseptiği kullanılmalıdır.

-Mümkünse servisin şoför koltuğu yolculardan uygun malzeme ile ayrılmalıdır.

Yolcular için alınması gereken önlemler



-Yolcular servise binerken ve inerken sosyal mesafe (>1 metre) kuralına uygun davranmalıdır. Sosyal mesafe kuralının bozulmaması için önlemler alınmalıdır.

-Yolcular, servise binmeden el antiseptiği veya en az %70’lik alkol içeren kolonya kullanmalıdır.

-COVID-19 ile uyumlu belirtileri (ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı vb.) olanların tıbbi maske takması sağlanmalı, servise alınmamalı ve işveren bilgilendirilerek sağlık merkezine yönlendirilmelidir.

-Servise binen tüm yolcular maske takmalı ve yolculuk boyunca çıkarmamalıdır.

e. Servise binen yolcular servise alınma sıralarına göre cam kenarlarından başlanarak, arkadan öne doğru, her gün aynı koltuklara oturtulmalıdır.

-Servislerde koltuk numarası verilerek oturma listesi oluşturulmalı, bu liste serviste görünür bir yerde asılı olmalıdır.

-Damlacık oluşturması nedeniyle servis içinde konuşulmamalı ve bağırılmamalıdır.

-Serviste bir mecburiyet olmadıkça su dahil içecek ve yiyecek kullanılmamalıdır.

Servislerde Havalandırma, Temizlik ve Dezenfeksiyon

-Klimanın iç hava sirkülasyon düğmesi kapalı olmalıdır.

-Servis araçlarının klima hava filtre bakımı düzenli olarak yapılmalıdır.

-Servislerde pencereler uygun olan her fırsatta açılarak servisin iç havasının temizlenmesi sağlanmalıdır.

-Servisin genel iç temizliği gün sonunda su ve deterjan ile yapılmalıdır. Servisin temizliği yapılırken eldiven takılmalı, temizlik süresince eller yüze temas etmemeli ve temizlik bitiminde eldivenler kapaklı çöp kutularına ya da çöp torbalarına atılmalıdır.

-Aracın iç yüzeyi su ve deterjanlı bez kullanılarak silinmelidir.

-Her servis turu tamamlandıktan sonra sık dokunulan yüzeyler (kapı kolları, kol dayama/kolçaklar, tutacaklar, cam açma düğmeleri, emniyet kemeri tokaları) önce su ve deterjanlı bezle silinmeli, daha sonra da 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu veya %70’lik alkol ile dezenfekte edilmelidir. Bu amaçla Sağlık Bakanlığı ruhsatlı dezenfektanlar da kullanılabilir. Temizlik yolcu olmadığı durumlarda yapılmalı ve sonrasında bir dakika beklenip havalandırılmalıdır.