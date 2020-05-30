İç güvenlik operasyonları kapsamında, Siirt Herekol kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde devam eden operasyonda, etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2’sinin terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle Gri Liste’de yer aldığı tespit edildi.

Gri Liste’de yer alan teröristlerden birinin sözde Herekol Cephe YJA- Star sorumlusu Beritan Van kod adlı Nahide Timur olduğu, diğerinin sözde Herekol Cephe YJA- Star takım sorumlusu Serhildan, Evrak kod adlı Dilan İlhan olduğu tespit edildi.

Etkisiz hale getirilen bir diğer teröristin ise, sözde Herekol sorumlusu Sidar Kamışlı kod adlı terörist olduğu belirlendi.

Siirt Herekol kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, 29 Mayıs tarihinde başlatılan hava destekli operasyonda, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando, Polis Özel Harekat ile Güvenlik Korucularından oluşan birliklerce 2 terörist ölü olarak ele geçirilmişti. Bugün devam eden operasyonda, bölgeye yeni birlikler sevk edilmiş, yapılan takip sonucu 3 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylelikle son 2 günde Siirt Herekol kırsalında 5 terörist ölü olarak ele geçirildi.

Operasyonda çok sayıda mühimmat, örgütsel döküman ve örgütsel haberleşmeyi sağlayan büyük telsizler ile şu ana kadar yaklaşık 4 ton gıda malzemesi ve diğer yaşam malzemeleri de ele geçirildi.