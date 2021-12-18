Haber Giriş: 18 Aralık 2021 Cumartesi 11:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlar aralıksız sürdürülüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde 3 teröristin tespit edilerek ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Irak'ın kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 18, 2021
Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/AlsUJsBeCK
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Pençe Operasyonları
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