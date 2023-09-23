Pençe Kilit'te çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmatların ele geçirilerek imha edildiği bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi;

Sarsılmaz bir iradeyle terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde, PKK’lı teröristlere ait silah ve mühimmatı ele geçirerek kullanılmaz haale getirdi. Ele geçirilen malzemeler şu şekilde: 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 111 adet 40 mm Bombaatar mühimmatı, 1.680 adet 5,56 mm mühimmat, 1.580 adet 7,62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 6 adet 82 mm havan mühimmatı, 5 adet 81 mm havan mühimmatı, 4 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 22 adet savunma tipi el bombası, 10 adet el bombası fünyesi, 1 adet termal giyecek.