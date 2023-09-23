MİT sınır ötesi operasyonlarla terörün kaynağına darbe indirdi

Sözde bölge sorumluları, güvenlik güçlerine ve şehirlere saldırı talimatı verenler, kırmızı bültenle ya da gri kategoride arananlar... Milli İstihbarat Teşkilatı eylül ayında da terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vurdu.

Bir yandan İHA ve SİHA'lar ile havadan, bir yandan saha ajanları ile karadan izliyorlar. Sözde yöneticilerin ağları deşifre edildikten sonra nokta operasyon gerçekleştiriyorlar. Milli İstihbarat Teşkilatı tüm unsurları ve nokta operasyonlarıyla teröristleri etkisiz hale getiriyor.

Irak-Sincar

Son operasyonun adresi Irak Sincar'dı. Terör örgütü PKK'nın sözde Sincar Genel Asayiş Sorumlusu Halid Reşo Kasım, korumalarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bir süre MİT'in saha ajanları tarafından takip edilen teröristin, Sincar’da PKK taraftarı olmayan birçok sivili sorgulayarak infaz ettiği de öğrenildi.

Suriye-Münbiç

19 Eylül'de terör örgütü YPG/YPJ'nin sözde Münbiç sorumlusu terörist Uman Derviş bu kez hedefteydi. Teröristin, Türkiye'de büyük şehirlerde eylem düzenlemek için oluşturulan birimin sözde sorumlularından olduğu ve Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekat bölgelerine saldırı talimatlarını verdiği de ifade edildi. Suriye'den Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen terör eylemleri de Uman Derviş tarafından organize ediliyordu.

Suriye-Amude

PKK/YPG'nin sözde askeri eğitim sorumlusu Muhtesim Akyürek'e de benzer bir operasyon yapıldı. Terörist 11 Eylül'de Suriye'nin kuzeyindeki Amude'de etkisiz hale getirildi. Örgütün sözde eğitim faaliyetlerinde önemli bir darbe vuruldu.

Suriye-Rumeylan

7 Eylül'de bu kez terörden arananlar listesinde yeşil kategoride bulunan Zülfiye Binbir hedefteydi. Terörist Zülfiye Binbir'in Kaymakam Adayı Kenan Erenoğlu ve er Aykut Çelik'in kaçırılması eylemlerini organize ettiği belirlendi. PKK/KCK'nın sözde finans sorumlusu terörist Binbir, Suriye'nin kuzeyindeki Rumeylan bölgesinde nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

Irak-Süleymaniye

1 Eylül'de operasyonun adresi Irak'ın kuzeyi; hedef ise PKK'nın sabotajcı olarak eğittiği Rezan Güngen'di. Terör örgütü PKK'nın, özel eylemlerde kullanmak için saldırı, sabotaj eğitimleri verdiği Rezan Güngen, sınırdan 150 kilometre uzaklıktaki Süleymaniye kırsalında yapılan nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.