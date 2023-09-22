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Gündem
AA 22.09.2023 20:14

Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği

İsrail, Belçika ve Macaristanlı mevkidaşları ile görüşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısına katılan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya geldi.

Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği
[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Bakan Fidan, 78. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında New York'taki Türkevi'nde İsrailli, Macar ve Belçikalı mevkidaşlarıyla görüştü.

Fidan'ın İsrailli mevkidaşı ile görüşmesinde, ekonomi, turizm ve konsolosluk başta olmak üzere ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmelerin ele alındı.

İsrail Dışişleri Bakanı Cohen ve Dışişleri Bakanı Fidan[İsrail Dışişleri Bakanı Cohen ve Dışişleri Bakanı Fidan]

Bakan Fidan, BM Genel Kurulu kapsamında daha önce de farklı ülkelerden temsilcilerle ve mevkidaşlarıyla temaslarda bulunmuştu.

Karaçay Türklerini kabul etti

Fidan, Türkevi'nde Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na da katıldı. Üye ve gözlemci ülkelerin temsilcilerine hitap etti.

Toplantıya katılan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Bakan Fidan'a Türkevi’nde kullanılmak üzere bir Karabağ halısı hediye etti.

Karaçay Türklerini de kabul eden Fidan, görüşmede Başkonsolosluk kapılarının Karaçay Türklerine her daim açık olduğunu vurguladı.

Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği

Fidan, Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 78. Genel Kurulu marjında New York’da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’la bugün bir görüşme gerçekleştirdi.

Yaklaşık 45 dakika süren görüşme başbaşa yapıldı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha üst bir seviyeye çıkarılması için önümüzdeki dönemde atılabilecek somut ve yapıcı adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca, Karadeniz Tahıl Girişimi, İsveç’in NATO üyeliği ve Karabağ’daki son gelişmeler de ele alındı.  

Fidan, Astana Platformu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Bakan Fidan, NewYork'ta Astana Platformu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. 

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD temasları kapmasında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan Al-Saud ile bir araya geldi

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Belçika Birleşmiş Milletler Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan İsrail Macaristan
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