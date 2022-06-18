Haber Giriş: 18 Haziran 2022 Cumartesi 10:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe Kilit Operasyonu'nda 9 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
''Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!''
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
''Teröristler için kaçınılmaz son belli! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!''
Teröristler için kaçınılmaz son belli!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 18, 2022
Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek! #MSB pic.twitter.com/vjD8MF7PDx
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