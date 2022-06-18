Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Gemi Trafik Hizmetleri'ne ait 5 merkez 7 gün 24 saat Türk sularını izliyor.

5 merkezden biri İstanbul Boğazı'nda yer alıyor. Denizi, gemiyi, deniz ticaretini, insan hayatını ve denizciyi ilgilendiren ne varsa, İlk talep ve temas noktası burası.

Boğaz'dan geçmek isteyen gemiler, öncelikle bu merkezle iletişim kurarak, geçmeyi planladığı saati, kalan mesafesini ve hızını belirtiyor. Henüz Boğaz hattına ulaşmadan başlayan çalışmalar, gemi boğazı terk edene kadar aralıksız devam ediyor.

Merkezde 74 personel çalışıyor

Her biri uzak yol gemi kaptanı olan gemi trafik operatörleri, geçen gemilerin hızından dönüş açılarına kadar İstanbul Boğazındaki her hareketi tüm yönleriyle izliyor.

74 personelden oluşan merkezde, çalışanlar tamamen meslekten olan kişilerden oluşuyor.

Geçen yıl 100 bin gemiye hizmet verildi

Türk Boğazlarında 2021'de yaklaşık 100 bin gemiye hizmet verildi. Yaklaşık 1 buçuk milyar grostonluk bir gemi trafiği yönetildi. Günde ortalama 15 "çok büyük boyutlu" tanker geçişi sağlandı.

Tankerlere refakat hizmeti veriliyor

Planlamada, petrol ve türevlerini taşıyan tankerler de yer alıyor. Bu tip tehlikeli durumlarda planlama ayrı bir önem taşıyor. 175 metre ve üzeri tehlikeli yük taşıyan tankerlere refakat hizmeti veriliyor. Boğaz trafiğine bu tankerlere göre yön veriliyor.

Trafiği en çok olumsuz hava şartları etkiliyor

Boğaz hattında seyir emniyetini en sık etkileyen durum ise olumsuz hava şartları. Yoğun sis ve pus durumlarında görüş mesafesi yaklaşık 900 metrenin altına düştüğü zaman boğaz trafiği geçici olarak askıya alınıyor. Yapılan gemi geçiş sıralaması iptal edilirken, gemiler yönlendiriliyor veya bekletiliyor. Görüş tekrar uygun olduğunda ise trafik açılıyor.

5 merkezde 41 gözetleme istasyonu yer alıyor

İstanbul'un yanısıra, Çanakkale, Kocaeli, Mersin ve İzmir'de de Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi bulunuyor.

5 merkezde toplam 41 trafik gözetleme istasyonu yer alıyor.

Kamera: Edebali Koçdemir, Musa Toprak