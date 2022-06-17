Haber Giriş: 17 Haziran 2022 Cuma 09:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe Kilit Operasyonu'nda 6 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: MSB (Arşiv)]
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz. Operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor" ifadeleri kullanıldı.
Irak'ın kuzeyindeki teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 17, 2022
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.#MSB pic.twitter.com/b1sCxJVPQX
Etiketler: Pençe Operasyonları PKK/YPG Terörle Mücadele
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