Haber Giriş: 10 Haziran 2022 Cuma 10:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde! Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!" denildi.
Etiketler: Pençe Operasyonları Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
POMEM giriş sınavı sonuçları açıklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz